6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi

İran Kızılayı ABD-İsrail'in saldırılarında 6 bin 668 sivil noktanın hedef alındığı açıklarken "Bu hedefler arasında 5 bin 535 konut, bin 41 ticari birim, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Derneği'ne bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 5 bin 535 konut, bin 41 ticari birim, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay'a bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 6 bin 668 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 5 bin 535 konut, bin 41 ticari birim, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Derneği'ne bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi.

Saldırılar sırasında çok sayıda yardım ve kurtarma aracının da hasar gördüğü çok sayıda yardım görevlisi ve Kızılay çalışanının da yaralandığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarının Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiği vurgulanarak, "Uluslararası kurumların, insani yardım örgütlerinin ve insan hakları savunucularının, sivillerin canlarını korumak, yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve uluslararası insani hukuk kurallarına saygı gösterilmesini temin etmek için acil ve etkili önlemler almaları beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

