Mühendis Ümmügülsüm Türk silahını ateşlemeye başladı

Yavuz, MKE'de önceliğin Mehmetçik olduğunu söyleyerek, "Bizim buradaki emeğimiz ve aldığımız sorumlulukların yegane sebebi Türk askerine özgün ve milli ürünleri ulaştırmak. Silahlar Mehmetçik ile buluştuğu anda, başarılı sonuçlar elde edildiğinde çok farklı bir duygu yaşıyorsunuz, çok farklı bir gurur, heyecan ve mutluluk oluyor. Bir anne çocuğunu dünyaya getirir, büyütür ama emeklerinin karşılığını onun okuduğu ve bir yerlere geldiği anda alır. Benim de ürünlerimizde ve yaptığımız işle en büyük gururu yaşadığım an, teslimatları yaptığımız, ürettiğimiz ürünlerin askerle buluştuğu, kullanıldığı ve sahadan olumlu geri dönüşlerin geldiği anlar. Onların elinde atışlar yapıldığında ya da ellerinde gördüğümüzde silahları ayrı bir gurur, heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Başarılı sonuçlar aldığınızda da ilk gurur anı haklı olarak sizin oluyor. Türk askeri yeter ki istesin ve dilesin. Biz MKE olarak en iyisini ve en güzelini yapmaya, en doğru işlerde onlarla buluşmaya her zaman hazırız. Ailem de, babam da çok destekledi beni. Teslimatlar olduğunda onlar da aynı heyecan ve gururu yaşıyorlar. Annem test dönemlerinde kazasız belasız tamamlanması, başarılı sonuçlar alınması için dua ediyor" diye konuştu.