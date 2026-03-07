  • İSTANBUL
Gündem Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı
Gündem

Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı

Bolu’da "irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Tanju Özcan’ı aklamak için sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine değişmeyen bir yönteme başvurdu. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına somut cevaplar vermek yerine, yargı sürecindeki sanığı "Atatürkçülük" zırhına büründürerek savunan Özel, "Tanju masumdur" diyerek yargıyı meydan gücüyle baskı altına almaya çalıştı.

CHP’li belediyelerde patlak veren skandalların ardından partinin geliştirdiği "Atatürk üzerinden aklanma" taktiği, Bolu’da bir kez daha sahnelendi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuki delilleri değil, meydandaki kalabalığı "masumiyet kanıtı" olarak sundu. Suç dosyasındaki ağır ithamları görmezden gelen Özel, cezaevindeki Tanju Özcan’ı "Atatürk’ün kurduğu partinin evladı" ve "Gazi Mustafa Kemal’in izinden giden bir isim" olarak takdim ederek, iddiaları ideolojik bir perde arkasına saklamaya çalıştı. CHP yönetiminin, yargılandığı dosyada hesap vermek yerine her sıkıştığında Atatürkçülük kavramını bir "dokunulmazlık kalkanı" gibi kullanması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

CHP’Lİ BELEDİYE SKANDALLARINDA KLASİK TAKTİK

Özel, yaptığı konuşmada, "Tanju Başkan Bolu’da emeklinin evladıdır. Gencin ağabeyidir. Yetimin hamisidir. Ben birçok kente gidiyorum, başarılı belediye başkanlarını görüyorum. Ama bir kentin bir belediye başkanından memnuniyetini, en iyi o kentte bu yaptığı hizmetleri saydığımda o meydandaki insanların gözünden görüyorum. Şimdi televizyonlarda canlı yayındayız. Bütün Türkiye’ye döndü, Bolu’ya bakıyor. Eksi 2 derece sıcaklık, kara kışın ortasında, bu ayazda, Ramazan mübarek günde tutulmuş oruçların üstüne ve teravihin çıkışında bu meydana bakıyorum. Bu meydanı görüyor ve anlıyorum ki Tanju masumdur. Tanju, Bolu’nundur. Tanju, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Elimizdeki ay yıldızlı al bayrağa gönülden bağlı, Atatürk’ün kurduğu partinin bir evladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Tanju’ya sahip çıkan Bolu’ya selam olsun" ifadelerine yer verdi.  

Yorumlar

Nihat Kızılçelik

Yürü git işine be hırsızlık yapınca Atatürkçülüğün arkasına sığınırsınız sanki Atatürkle hırsızlık yapmış suç ortağınızmış gibi Atürkçülük mavalı okursunuz adaletsiz kanunsuz işlerde Fransızlaşıp laiklik mavalı okursunuz bu baş zübük Özgür Özel Tanju Özcanın yaptığı yolsuzluklarada Atatürkçülük Laiklik kılıfı uydurmasaydı şaşardım

Lütfü Birdal

Atatürk zırhına sarılan hırsızlık tayfası bunlar. Tacize karışırlar Atatürkçüyüz rüşvete bulaşırlar, Atatürkçüyüz,bunlar bir nevi Atatürk düşmanı CHP bu durumlara düşeceği aklımdan geçmiyordu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
