Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı

CHP’li belediyelerde patlak veren skandalların ardından partinin geliştirdiği "Atatürk üzerinden aklanma" taktiği, Bolu’da bir kez daha sahnelendi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuki delilleri değil, meydandaki kalabalığı "masumiyet kanıtı" olarak sundu. Suç dosyasındaki ağır ithamları görmezden gelen Özel, cezaevindeki Tanju Özcan’ı "Atatürk’ün kurduğu partinin evladı" ve "Gazi Mustafa Kemal’in izinden giden bir isim" olarak takdim ederek, iddiaları ideolojik bir perde arkasına saklamaya çalıştı. CHP yönetiminin, yargılandığı dosyada hesap vermek yerine her sıkıştığında Atatürkçülük kavramını bir "dokunulmazlık kalkanı" gibi kullanması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

CHP’Lİ BELEDİYE SKANDALLARINDA KLASİK TAKTİK

Özel, yaptığı konuşmada, "Tanju Başkan Bolu’da emeklinin evladıdır. Gencin ağabeyidir. Yetimin hamisidir. Ben birçok kente gidiyorum, başarılı belediye başkanlarını görüyorum. Ama bir kentin bir belediye başkanından memnuniyetini, en iyi o kentte bu yaptığı hizmetleri saydığımda o meydandaki insanların gözünden görüyorum. Şimdi televizyonlarda canlı yayındayız. Bütün Türkiye’ye döndü, Bolu’ya bakıyor. Eksi 2 derece sıcaklık, kara kışın ortasında, bu ayazda, Ramazan mübarek günde tutulmuş oruçların üstüne ve teravihin çıkışında bu meydana bakıyorum. Bu meydanı görüyor ve anlıyorum ki Tanju masumdur. Tanju, Bolu’nundur. Tanju, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Elimizdeki ay yıldızlı al bayrağa gönülden bağlı, Atatürk’ün kurduğu partinin bir evladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Tanju’ya sahip çıkan Bolu’ya selam olsun" ifadelerine yer verdi.