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Aktüel Lübnan'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Lübnan'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 01:09:21 -
Lübnan'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un Tarik el-Cedide bölgesinde akşam saatlerinde genç gruplar arasında silahlı çatışmanın çıktığı belirtildi.

Tüfek ve RPG roketatarın kullanıldığı çatışmada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya sebep olanların gözaltına alınması için ve bölgede güvenliği sağlamak üzere askeri birliklerin gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Yasa dışı bireysel silahların yaygın olduğu Lübnan'ın farklı bölgelerinde zaman zaman can kayıplarına yol açan çatışmalar yaşanabiliyor.

Lübnan'ın güneyinde 27 Ağustos'ta aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmak isteyen gençler ile bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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