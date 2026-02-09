Lübnan'da iki bina yerle bir oldu: Faciada can kaybı yükseldi!
Lübnan'ın başkenti ve çevresini yasa boğan feci olayda, bitişik nizamdaki iki dev bina henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Dün meydana gelen bu korkunç olayda, tonlarca enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Lübnan'da dün çöken iki binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.
Trablusşam şehrinde çöken bitişik binalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, kentin kuzeyindeki Bab el-Tabbaneh mahallesindeki binaların enkazında çalışan kurtarma ekipleri 8 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.
Lübnan Sivil Savunması, söz konusu binalarda toplam 22 kişinin yaşadığını bildirdi.