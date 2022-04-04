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Dünya Lübnan'da Filistinli askere suikast!
Dünya

Lübnan'da Filistinli askere suikast!

Lübnan'nın güneyindeki Sayda yakınlarında bulunan Ayn el Hilve mülteci kampında, Mahmud Abbas yönetimine bağlı bir asker suikastla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:04:00 -
Lübnan'da Filistinli askere suikast!

Lübnan'nın güneyindeki Sayda yakınlarında bulunan Ayn el Hilve mülteci kampında, Mahmud Abbas yönetimine bağlı bir asker suikastla öldürüldü.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, dün gece saatlerinde mülteci kampının pazar yerinde gerçekleşen olayda, Filistinli asker silahla vurularak öldürüldü.

Askerin, Filistin yönetiminin "Ulusal Güvenlik Güçleri"ne bağlı olduğu öğrenildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

Lübnan'daki Filistin kamplarında Filistin yönetimine mensup güvenlik güçleri de faaliyet gösteriyor.

Kamplarda gerilim, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hamas üyelerine düzenlenen silahlı saldırı sonrasında artmıştı.

Hamas, saldırıdan El Fetih'i sorumlu tutmuştu.

Kampta çeşitli Filistinli silahlı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor.

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