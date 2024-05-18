Lübnan'da Cemaati İslami yöneticisine suikast

İşgal rejiminin Lübnan'da bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu. Şehitlerden birinin Cemaat el-İslami yöneticilerinden Şerahbil Ali es-Seyyid olduğu belirtildi.

İşgal ordusunun Lübnan'ın doğusunda seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında biri Cemaat el-İslami yöneticisi 2 kişi şehit oldu, 1 kişi yaralandı.

İşgal ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Bekaa'ya bağlı Mecdel Ancar beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komutan Şerahbil Ali es-Seyyid, Aksa Tufanı savaşında, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da işgal uçaklarının hedefi olmasının ardından şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan aracın büyük bir kısmı yandı. Araçta bulunan Cemaat el-İslami yöneticilerinden Şerahbil Ali es-Seyyid ve beraberindeki 1 kişi şehit oldu, olay yerindeki 1 kişi ise yaralandı.

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