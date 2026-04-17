Lübnan'da 10 günlük ateşkes yürürlüğe girdi: İhlallerin gölgesinde kırılgan başlangıç

Trump süreci "tarihi bir gün" olarak nitelendirirken, sahadan gelen ihlal haberleri ve karşılıklı güvensizlik ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

İsrail güney Lübnan'dan çekilmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul ettiklerini teyit etmekle birlikte, işgal altındaki güney Lübnan bölgelerinde askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı. Netanyahu'nun bu çıkışı, ateşkesin şartları ve sahadaki uygulanabilirliği üzerindeki tartışmaları alevlendirdi.

İlk saatlerde silah sesleri duyuldu

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından, bölgeden ihlal haberleri gelmeye başladı. Lübnan ordusu, İsrail birliklerinin güney bölgelerinde topçu atışları ve silahlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Bazı köylerin doğrudan hedef alınması, ateşkesin fiilen tam anlamıyla uygulanmadığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lübnan ordusundan "Dönüş" uyarısı

Anlaşmanın ardından yerinden edilen binlerce Lübnanlı köylerine dönmek için yola çıksa da, Lübnan ordusu vatandaşlara "temkinli olun" çağrısı yaptı. Güney bölgelerdeki güvenlik risklerinin devam ettiğine dikkat çeken askeri yetkililer, halkın birliklerin talimatlarına harfiyen uymasını istedi.

Barış mı, geçici bir mola mı?

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM), taraflara anlaşmaya tam uyma ve kalıcı çözüme odaklanma çağrısında bulundu. Ancak uzmanlar, mevcut tablonun kalıcı bir barıştan ziyade geçici bir duraklama niteliği taşıdığı görüşünde birleşiyor. İsrail'in askeri varlığını sürdürme ısrarı, önümüzdeki 10 günlük sürecin her an yeni bir çatışmaya gebe olduğunu gösteriyor.