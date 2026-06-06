Gazze’de kanalizasyon felaketi: Atık sular çadır kamplarını sardı! Salgın tehlikesi büyüyor

Ebu Acve, 10 çocuğunun tamamının kirli su ve sivrisineklerden kaynaklanan deri hastalıklarıyla mücadele ettiğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu kaydetti. Geceleri sivrisineklerden korunabilmek için çocuklarının sıcak havaya rağmen uzun kollu kıyafetler giymek zorunda kaldığını anlatan Ebu Acve, "Ailede herkes bu sular yüzünden hasta. Bazen kanalizasyonun bize savaşın yapmadığını yaptığını hissediyorum." dedi. Gazze'deki yetkililer, İsrail saldırılarının kanalizasyon şebekelerinde ve Gazze’nin altyapısında büyük tahribata yol açtığını, bunun da atık suların evler ve çadırlar arasına yayılmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun böceklerin, kemirgenlerin ve hastalıkların çoğalmasına uygun bir ortam oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.