Gazze’de kanalizasyon felaketi: Atık sular çadır kamplarını sardı! Salgın tehlikesi büyüyor

Ateşkese rağmen süren saldırılar ve abluka yaşam koşullarını ağırlaştırıyor! Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam ve sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sınır kapılarının açılması ile üzerinde uzlaşılan miktarlardaki gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları ve altyapının yeniden inşası için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmediğini belirtiyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 984 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 961'e, yaralı sayısının da 173 bin 92'ye yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.