Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti
Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.
Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu 'hayır' oyu verirken diğer parti grupları 'evet' oyu verdi.
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