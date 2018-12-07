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Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Lübnan'a karşı diplomatik ve siyasi bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle İsrail'in Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:44
Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Basil, ülkesinin BM Elçisi Amal Mudallali'ye, "saldırılarına ön hazırlık olarak Lübnan'a yönelik diplomatik ve siyasi bir kampanya yürüttüğü" gerekçesiyle İsrail'i BM'ye şikayet etmesi talimatını verdi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan telefon şebekesini ihlal ederek iletişim ağlarına saldırdığı ve Kafar Kila beldesi sakinlerine "Bu tüneller patlama tehlikesi taşıyor. Yakınında duranlar hayatını tehlikeye atar." şeklinde uyarı mesajları gönderdiği ve İsrail'in havadan, karadan ve sınırdan yaptığı ihlallerine bir yenisini daha ekleyerek halkı tehdit ettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu da 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

İsrail ordusu tünellerden birinin fotoğrafını yayımladı

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayımladı. Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:44
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