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Aktüel Lübnan Eğitim Bakanı: "Beyrut'taki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi"
Aktüel

Lübnan Eğitim Bakanı: "Beyrut'taki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:43:15 -
Lübnan Eğitim Bakanı: "Beyrut'taki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi"

BEYRUT (AA) - Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarık Meczub, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın 90 bin öğrencinin eğitimini etkilediğini söyledi.

Meczub, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ile Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan şiddetli patlamanın etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Lübnan'ın eğitim konusunda da ciddi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Meczub, UNESCO'dan destek beklediklerini belirtti.

"Beyrut Limanı'ndaki patlama, 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi ve 30'a yakın okulda ciddi hasara yol açtı." diyen Bakan Meczub, Lübnan'daki vatandaş veya mültecileri eğitimden mahrum bırakmamak için tüm imkanları kullanacaklarını vurguladı.

UNESCO Genel Direktörü Azoulay da özellikle Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamadan sonra zorlu bir döneme giren Lübnan'da çocukların eğitimini güvenceye almak için çabalayacaklarını ifade etti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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