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LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı. Yapılan bu zam ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

11 Eylül 2018 Salı 09:29
LPG'ye zam geldi

EPGİS’in Twitter’dan yaptığı açıklamada otogaza gelen zam, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 9 krş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” şeklinde duyuruldu.

Eğer zam ÖTV’den karşılanmasaydı LPG otogaz 3,83 TL’den 3,92 TL’ye çıkacaktı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:29
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