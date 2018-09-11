LPG'ye zam geldi

EPGİS’in Twitter’dan yaptığı açıklamada otogaza gelen zam, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 9 krş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” şeklinde duyuruldu.

Eğer zam ÖTV’den karşılanmasaydı LPG otogaz 3,83 TL’den 3,92 TL’ye çıkacaktı.