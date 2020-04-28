LPG ithalatı şubatta yüzde 28 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 232 bin 90 tona yükseldi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Nijerya, Yunanistan, Santa Kitts ve Nevis, Rusya ve Norveç oldu.



Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 232 bin 90 tona çıktı.



Şubatta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,5 artarak 17 bin 906 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Yunanistan, İsviçre ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.



Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 12,4 artarak 89 bin 553 tona ulaştı.



Dağıtıcı lisansı sahiplerince 240 bin 667 ton otogaz, 50 bin 155 ton tüplü LPG ve 8 bin 140 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, şubatta toplam LPG satışı 298 bin 962 tonu buldu.



- LPG satışı arttı



Tüplü LPG satışı şubatta yıllık bazda yüzde 5 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 13,7, otogaz satışı ise yüzde 6,3 arttı. İç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 4,4'lük artış gerçekleşti.



Söz konusu ayda, yüzde 80,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,8 ile tüplü LPG, yüzde 2,7 ile de dökme LPG izledi.