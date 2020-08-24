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Ekonomi LPG ithalatı haziranda yüzde 4,4 azaldı
Ekonomi

LPG ithalatı haziranda yüzde 4,4 azaldı

Türkiye, haziran ayında 252 bin 133 ton LPG ithal etti - LPG üretimi de bu dönemde yüzde 51 azalışla 45 bin 339 tona geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:58:37 -
LPG ithalatı haziranda yüzde 4,4 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,42 azalarak 252 bin 133 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,42 azalarak 252 bin 133 tona geriledi.

- İhracat arttı

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise 34 kat artışla 67 tondan 2 bin 334 tona yükseldi. İhracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de haziranda yüzde 51 azalarak 45 bin 339 tona düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda 276 bin 991 ton otogaz, 62 bin 938 ton tüplü LPG ve 6 bin 368 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, haziranda toplam LPG satışı yaklaşık 346 bin 298 ton oldu.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 3,85, dökme LPG satışı yüzde 6,67 artarken otogaz satışı ise yüzde 12,08 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde 9,26 düşüş görüldü.

Söz konusu ayda, yüzde 79,99 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 18,17 ile tüplü LPG, yüzde 1,84 ile dökme LPG izledi.

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