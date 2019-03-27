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Lozan hezimetine karşı çıktığı için şehit edilen Ali Şükrü Bey dualarla anıldı

Lozan hezimetine karşı çıktığı için öldürülen I. TBMM Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, şehadetinin 96. sene-i devriyesinde Boztepe'deki yenilenen kabri başında dualarla anıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 23:03
Lozan hezimetine karşı çıktığı için şehit edilen Ali Şükrü Bey dualarla anıldı

Düzenlenen törene Devlet eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Temel Altunbaş, kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ali Şükrü Bey'in kabrinin yeniden düzenlenmesi için bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini, bu talimatı yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Erdoğan talimatını yetiştirdik"

Trabzon'da yapımını sürdürdükleri 7 bin 700 kişilik Şehir Camisi ve Külliyesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Trabzon'a kazandırmakta olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Ali Şükrü Bey kurucu meclisimizde Trabzon mebusuydu. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, 39 yaşında şahadete yürümüş bir değerimizdir. Mukaddes davasında Allah'tan başka hiç kimseden korkmayarak büyük mücadelesine devam etti. O büyük mücadelesinin neticesinde Ankara'da şehit edildi, katledildi. Sonrasında da burada, doğduğu topraklarda, Trabzon'un Boztepe'sinde defnedildi. Geçtiğimiz tarihlerde bu kabir gizlenmek istenmiştir. Kimse farkında olmasın istenmiştir. Orhan Karakullukçu Belediye Başkanımızın geçmişlerine rahmet diliyorum. Bu kabri ortaya çıkarmıştır. Yerini tescil etmiştir. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce Trabzon'a geldiğinde Ali Şükrü Bey ve onun davasına sahip çıkmaktan bahsetmişti. Sonra da akşam karanlığında buraya gelmiştir. Yanında bakanlarımız, komutanlarımız vardı. Bende acizane refakat ediyorum. Döndü ve bana dedi ki, 'Orhan Bey, Ali Şükrü Beye yakışan ama mütevazi bir düzenlemeyi senden bekliyorum' dedi. 'Başüstüne' dedim. Allah nasip etti, vefat yıldönümüne yetiştirmek nasip oldu. Allah'a şükür bu kabri yeniden düzenlemek nasip oldu" dedi.

"Bu Milli Eğitim müfteradına girmeli"

Devlet eski Bakanı Faruk Nafiz Özak ise konuşmasında herkesin tarihini çok iyi öğrenmesi gerektiğini ifade etti. Özak, "Ali Şükrü Bey rahmet ve minnetle anıyoruz. Kısa ömrüne çok önemli ve değerli işler sığdırmış bir büyüğümüzdür. Biz çocukken bize Ali Şükrü Beyi öğretmediler, anlatmadılar. Daha sonra öğrenmeye başladık. Orhan Karakullukçu burayı mütevazı bir kabir olarak ziyaret açtı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın anlattığı gibi Cumhurbaşkanımız buraya geldi. Geçmişimizi iyi öğrenmemiz lazım. Benim bir projem var. Milli Eğitim Bakanımıza da buna söyleyeceğim. Trabzonlu öğrenciler, Trabzon tarihini, Yozgatlı öğrenciler Yozgat tarihini, Giresunlu öğrenciler Giresun tarihini okumalılar. Bugün Trabzonlu olup Ali Şükrü beyi bilmeyen Trabzonlular var. Bu Milli Eğitim müfteradına girmeli. Hepimizin tarihimizi öğrenmeliyiz" diye konuştu.

"Bize kimliğimizi unutturmak istediler"

Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak ise Ali Şükrü Bey'in yaşamı ve şehit edilmesine ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Çocukluğumda Cudibey'de okurken akşamları buralara çıkardık. Maalesef gözleri kapalı dolaşan bir nesildik. Osmanlı İmparatorluğunun beş büyük şehrinden biriydi Trabzon. Bize kimliğimizi unutturmak istediler. Kimliğimizi bilmek, tarihimizi öğrenmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Şükrü Bey için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 23:28
  1. Yozgat
  2. Giresun
  3. Ankara
  4. Faruk Nafiz Özak
  5. Trabzon
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Ali Şükrü Bey

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