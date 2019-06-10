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Lösemili çocuklar için Türkiye turuna çıkıyor

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, lösemi hastası çocuklara ve kök hücre bağışına dikkat çekmek için tekrar pedal çevirecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Lösemili çocuklar için Türkiye turuna çıkıyor

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, lösemi hastası çocuklara ve kök hücre bağışına dikkat çekmek için tekrar pedal çevirecek.


Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Gazeteci Kemal Yücel’in, ‘Adana’dan İstanbul’a “Her Pedal Umut Olsun” adını verdiği sosyal sorumluluk çalışmasının yeni rotası Türkiye turu. 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel’i, beyin tümörü yüzünden kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile pek çok lösemi hastası çocuğun hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenledi.


Kök hücre bağışına dikkat çekmek ve insanların ilik bağışı konusunda bilgilenmesi ve kök hücre örneği vermesi için düzenlediği sosyal sorumluluk çalışmaları ile dikkat çeken Yücel, bu kez Türkiye turuna hazırlanıyor.



“Her pedal bir umut olacak”


Adana’dan 12 Haziran Çarşamba günü bisiklet ile pedal çevirmeye başlayacak olan Yücel yaptığı açıklamada, “Organ ve kök hücre nakli bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın önemli yolu organ ve kök hücre bağışıdır. Kampanyamızda amaç, organ ve kök hücre bağışını teşvik ederek nakil bekleyen hastalara umut olmak ve daha geniş kitlelere ulaşarak toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. Lösemi hastası çocuklarımızın hayata tutunması için başta kök hücre bağışı kampanyaları olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları düzenledik. Yine bu kapsamda geçtiğimiz yıl “Her Pedal Bir Umut Olsun” diyerek Adana’dan İstanbul’a bisiklet ile gitmiştim. Ülkemizin farklı şehirlerinde yaşam mücadelesi veren lösemi hastası çocuklar ve aileleri bana ‘Bisiklet ile gezen kahraman’ yakıştırması ile hitap etmeye başladı. Bisiklet aynı zamanda çocukluğumuzun hayalidir. Hastanelerde tedavi olan lösemi hastası çocuklarımızın da hayallerinde bisikletin ayrı bir yeri vardır. Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği olarak ‘Bisiklet Sevgimiz ile Lösemiyi Yeniyoruz’ sloganı ile lösemi hastası çocuklara bisiklet hediye etmeye başladık. Bu kampanyamız ile bir yıl içerisinde yaklaşık 200 lösemi hastası çocuğumuza bisiklet hediye ettik. Amacımız hem lösemi hastası çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçekleştirmektir hem de yaşama dair umutlarını arttırmaktır” dedi.



“Yeni turunun simgesi kalp olacak”


Bisiklet turunun özel bir simgesi olduğunu belirten Kemal Yücel, “Yeni turumun simgesi kalp olacak. İnsanlara soracağız ‘Kalbinize bir kez sorun, lösemi hastası bir çocuğa hayat vermek ister mi?’ Hastane odalarında çaresizce nakil bekleyen lösemi hastası çocuklarımız için insanlara kalpten mesaj vereceğiz. Kalp simgesi sadece aşkı ifade etmiyor. Hayatı da simgeliyor. Bu sebeple Türkiye Haritası üzerinde kalp simgesi şeklinde rota planlaması yaptım. Umudum tıpkı İstanbul turumda olduğu gibi uygun donörlerin bulunmasıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
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