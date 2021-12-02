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Yerel Lösemi hastası genç koronaya yenildi
Yerel

Lösemi hastası genç koronaya yenildi

Artvin'de lösemi hastası 26 yaşındaki Eylem Yıldız Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:39:00 -
Lösemi hastası genç koronaya yenildi

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan lösemi hastası Eylem Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aralık köyünde yaşayan 26 yaşındaki Yıldız, yaklaşık bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Borçka Devlet Hastanesine gitti.

Buradaki muayenesinin adından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız'a lösemi tanısı konuldu.

Kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalanan Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.

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