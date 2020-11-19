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Spor Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti
Spor

Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:42:55 -
Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

Lakers'tan yapılan açıklamada, Danny Green'nin yanı sıra Jaden McDaniels'in draft hakkı karşılığında Schröder'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki guard, geçen sezon Oklahoma'da 18,9 sayı, 4 asist ve 3,6 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Schröder, "yılın altıncı adamı" oylamasında da ikinci sırada yer almıştı.

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