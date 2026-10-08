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Dünya Londra’da seçmenler sandık başında! Starmer’den boşalan koltuk sahibini arıyor
Dünya

Londra’da seçmenler sandık başında! Starmer’den boşalan koltuk sahibini arıyor

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Londra’da seçmenler sandık başında! Starmer’den boşalan koltuk sahibini arıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Holborn ve St. Pancras bölgesinde seçmenler, eski Başbakan Keir Starmer'ın 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden istifası sonrası boşalan koltuk için sandıklara gitti. Bölgedeki ara seçimde biri bağımsız olmak üzere 15 aday yarışıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Holborn ve St. Pancras bölgesinde seçmenler, eski Başbakan Keir Starmer'ın 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden istifası sonrası boşalan koltuk için sandıklara gitti.

Holborn ve St. Pancras bölgesindeki ara seçim için kilise ve toplum merkezlerinde kurulan yaklaşık 30 sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek ve sandıkların kapanmasının ardından sayım başlayacak.

Seçmenlerin oy kullanabilmesi için ehliyet ya da pasaport gibi kabul edilen bir kimlik belgesi göstermesi gerekiyor.

 

15 aday yarışıyor

Bölgedeki ara seçimde biri bağımsız olmak üzere 15 aday yarışıyor. İktidardaki İşçi Partisi, aday gösterdiği 42 yaşındaki Somali kökenli Sagal Abdi-Wali ile seçim bölgesini elinde tutmayı hedefliyor.

Holborn ve St. Pancras bölgesi, 1983'ten bu yana İşçi Partisi'nin güçlü olduğu seçim bölgeleri arasında bulunuyor.

Yeşiller Partisi ise parti lideri Zack Polanski'yi aday gösterdi. Seçimde, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti adayı Ewan Cameron, aşırı sağcı Reform UK Partisi adayı Peter Newman ve Liberal Demokratlar'ın adayı Patrick Thomas Stillman da yarışıyor.

Seçim sonuçlarının yarın erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

 

Starmer milletvekilliğinden de istifa etti

Ekonomi politikaları, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi ataması ve mayıstaki yerel seçim mağlubiyeti nedeniyle büyük eleştiriler alan ve görevi bırakmaya çağrılan Starmer, haziran ayında İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İşçi Partisi, 17 Temmuz'da seçime tek aday olarak giren Makerfield Milletvekili ve eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yeni lider olduğunu duyurmuştu.

Starmer, 20 Temmuz'da başbakanlıktan istifa etmiş, İngiltere Kralı 3. Charles da aynı gün hükümeti kurma yetkisi ve başbakanlığı Burnham'a vermişti.

Keir Starmer, 1 Eylül'de 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklamıştı.

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