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İSLAM 8 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

8 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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8 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (8 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١١) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(11) Muhakkak ki Allah, gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir.

(Ankebût Suresi, 29/11)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

  TEFSİRİ:

Allah’ın, insanların kalplerindeki en gizli niyetleri bildiği gibi kimin özü sözü bir, kimin iki yüzlü, kimin sahtekâr olduğunu bildiği uyarısında bulunulmakta; böylece zımnen müminle münafık arasındaki önemli bir farka işaret edilmektedir ki, bu fark da yukarıda belirtilen kişilik yapısına, insanlık idealine ulaşma derecesinde ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 258-259

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Dünya baştan sonuna kadar yararlanılacak bir geçimdir, ama onun en hayırlı geçimliği saliha kadındır.”

Kaynak: Müslim, Rada 64, (1467); Nesai, Nikah 15 

 

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