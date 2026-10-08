8 Ekim 2025: Niyazi Sayın (Neyzen, Ebru Sanatçısı ve Fotoğrafçı)

1927’de Üsküdar’da doğdu. İlk ve ortaokulları Paşakapısı’nda, liseyi Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda okudu. Cihan harbi nedeniyle tahsilini sürdüremedi. Küçük yaşlarından itibaren geliştirdiği musıki yeteneği nedeniyle, askerlik hizmetine başladığı eğitim alayında iken İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na gönderildi.







1947’de tanıştığı Mustafa Düzgünman, hayatının akışını değiştiren kişi oldu. Onun vasıtasıyla tanıştığı Üsküdar Musıki Cemiyeti üyelerinden Neyzen Emin Bey’in etkisiyle neyzenliğe adım attı. 4 Mart 1948’de satın aldığı ney ile ilk meşklerini Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbaki Dede’nin oğlu Gavsi Baykara’dan aldı. Daha sonra Necmeddin Okyay tarafından Resim-Heykel Müzesi müdürü, ressam ve neyzen Halil Dikmen’e götürüldü.







21 Ocak 1949’da gördüğü ilk dersi müteakib 15 yıl boyunca her perşembe günü ondan ney ve ahlâk dersi aldı. Daha sonra bu derslere resim de eklendi. Bu esnada dini musikiyi öğrendiği Mustafa Düzgünman’dan ebru ve cild san‘atları ile fotoğrafçılığı ve tesbih koleksiyonculuğunu öğrendi. Altı ay kadar da Edirnekapı’da Galip Usta’dan tesbih imalini öğrendi.







Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne devam eden Sayın, Neyzen Süleyman Erguner ile İstanbul Radyosu’nda icra ettiği saz eserleri ile Nevzat Atlığ’ın dikkatini çekince, 1954’ten itibaren İstanbul Radyosu’nun müzik yayınlarında vazife aldı. 1956’da Münir Nureddin Selçuk’un arzusu ile İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetine girdi. 1969’da kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi ve nefesli sazlar ana bilim dalı başkanı olarak görev aldı.







1980’de Seattle Üniversitesi’nin daveti üzerine bir yıl kadar Tanbûrî Necdet Yaşar ile birlikte Türk mûsikîsi eğitimi veren Niyazi Sayın, Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserler verdi. Ebru sanatını da kişisel ve karma sergilerle devam ettirdi, fotoğraf, tesbihçilik, sedef kakmacılığı, tornacılık, balıkçılık, gülcülük, ağaç işleri ve kuşçulukla da ilgilendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde 2014’te müzik alanında ödül alan Niyazi Sayın, 8 Ekim 2025’te hayatını kaybetti.