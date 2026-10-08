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Spor Galatasaray o oyuncusunu 30 milyon eurodan aşağı asla bırakmayacak!
Spor

Galatasaray o oyuncusunu 30 milyon eurodan aşağı asla bırakmayacak!

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Galatasaray o oyuncusunu 30 milyon eurodan aşağı asla bırakmayacak!

Bruno Guimaraes’i 70 milyon euro karşılığında Arsenal’e gönderen Newcastle’ın daha önce transfer etmek istediği Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Newcastle’ın geçmişte kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha için bu kez Everton’ın devreye girdiği belirtildi.

Bruno Guimaraes’i 70 milyon euro karşılığında Arsenal’e gönderen Newcastle’ın daha önce transfer etmek istediği Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Newcastle’ın geçmişte kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha için bu kez Everton’ın devreye girdiği belirtildi.

27 yaşındaki Gabriel Sara’nın performansı nedeniyle İngiltere’den ilginin sürdüğü, Everton’ın da Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Yaz ayı transfer döneminde Newcastle'dan Arsenal'e giden Bruno Guimares'in yerine düşünülen fakat Galatasaray yönetimi tarafından gidişine izin verilmeyen Gabriel Sara İngilizlerin radarında...

 

NEWCASTLE İSTİYORDU

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz transfer sezonunda Newcastle United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer gerçekleşmedi. Newcastle'ın ocak ayı transfer döneminde yeni bir teklif daha sunması bekleniyor. Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Newcastle'dan sonra Everton da onu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Everton yönetiminin menajerler aracılığıyla maliyet araştırmalarına başladığı öğrenildi.

 

GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ

Premier Lig ekibinin devre arasında Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor. 2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Bu sezon 7 karşılaşmada boy gösteren Sara, 2 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı.

 

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

Brezilyalı yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Sara, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'na gidememişti. [Takvim]

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Yorumlar

Vahap

Devlet bu kulüplerin para kaynağını araştırsın bu nedir yahu bu paralar nerden geliyor.
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