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Gündem İtfaiyeciden kan donduran intikam! Kendisinden ayrılan kadını benzin döküp köpeği ile birlikte yaktı
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İtfaiyeciden kan donduran intikam! Kendisinden ayrılan kadını benzin döküp köpeği ile birlikte yaktı

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İtfaiyeciden kan donduran intikam! Kendisinden ayrılan kadını benzin döküp köpeği ile birlikte yaktı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren itfaiye personeli tutuklandı. Yangında itfaiyecinin eski sevgilisi ağır yaralanırken, evdeki köpeği ise telef oldu.

Dehşet olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Gümüldür İtfaiyesi’nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan eski sevgilisi E.S.’nin evini akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle kundakladı. Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KADIN AĞIR YARALI, KÖPEĞİ ÖLDÜ

E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.
Yıllarca yangınlara müdahale eden ancak eski sevgilisinin evini kundaklayarak dehşet saçan itfaiye personeli A.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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