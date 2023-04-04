Londra'da işten çıkarmaları yüzlerce Google çalışanları protesto etti! Anlık bilgileri yönetime ilettiler

Londra’da Google’ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Google çalışanları işten çıkarmalara karşı iş bıraktı

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, “O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Unite’ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor.” yorumu yer aldı.

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Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, “Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Google, ‘çok yıllı’ tasarruf için çalışan dizüstü bilgisayarlarını, hizmetlerini ve ekipman miktarını azaltacak. Önlemler neredeyse yirmi yılındaki en ciddi maliyet düşürme dönemini sürdürüyor. Google’ın finans şefi Ruth Porat kısa süre önce şirkete yönelik bir e-postada şirketin çalışan hizmetlerinde kesintiler yapıldığını açıkladı. İşlem, Google'ın halka açık bir şirket olarak neredeyse yirmi yılındaki en ciddi maliyet düşürme dönemine işaret ediyor.

Şirket Ocak ayında, rekor çalışan sayısı artışının ardından yavaşlayan satış büyümesini hesaba katmak için iş gücünün yaklaşık yüzde 6′sını temsil eden 12.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

Reuters haber ajansının haberine göre, İngiltere'de 5 binden fazla çalışanı olan Google'ın Londra ofislerindeki bir günlük iş bırakma eylemi kararı, Alphabet'in işten çıkarma kararları konusundaki anlaşmazlık üzerine alındı.

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