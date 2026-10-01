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Gündem Londra-İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kadın yolcu ve kabin memurunu ısırdı
Gündem

Londra-İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kadın yolcu ve kabin memurunu ısırdı

Yeniakit Publisher
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Londra-İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kadın yolcu ve kabin memurunu ısırdı

Londra’dan İstanbul’a gelen yolcu uçağında yaşanan olay şaşkına çevirdi. Alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, uçuş sırasında önce yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti, ardından kendisini uyaran kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı. Pilotun ihbarı üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iner inmez gözaltına alınan saldırgan yolcu, havayolu şirketinin kara listesine alındı.

Londra Stansted Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirilen uçuşta sıra dışı bir olay yaşandı.

İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etmeye başladı.

Kadının durumu kabin ekibine bildirmesi üzerine görevliler olaya müdahale etti.

UYARILARA ALDIRMADI, İKİ KİŞİYİ ISIRDI

Kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdürdüğü belirtilen yolcu, olayın büyümesi üzerine hem kabin memurunu hem de kadın yolcuyu ısırdı.

Uçakta yaşanan saldırının ardından pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek olay hakkında bilgi verdi ve inişte polis ekiplerinin hazır bulunmasını istedi.

POLİS UÇAĞIN KAPISINDA BEKLEDİ

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Saldırgan yolcu, kendisini bekleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan kadın yolcu ile kabin memurunun şahıstan şikâyetçi olduğu bildirildi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Havayolu şirketi de olayın ardından saldırgan yolcu hakkında yaptırım uyguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memurunun şikâyetçi olduğu belirtilerek, saldırganın şirketin uçuş güvenliği politikaları kapsamında kara listeye alındığı ve şirketin uçuşlarından men edildiği duyuruldu.

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