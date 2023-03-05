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Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınıyor
Ekonomi

Lokman Hekim Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınıyor

Lokman Hekim Üniversitesi’nin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 13:13:00 -
Lokman Hekim Üniversitesi’ne öğretim elemanları alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; öğretim elemanına başvuracak adaylar başvurularını 13.03.2023 saat 17.00’e yapmaları gerekiyor.

Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlan Tarihi : 15.03.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 17.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.03.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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