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Kadın - Aile Lokmalık irmik tatlısı: listesinde olmayanlara en kolay yapımı! 500 gram malzeme varsa hemen hazır!
Kadın - Aile

Lokmalık irmik tatlısı: listesinde olmayanlara en kolay yapımı! 500 gram malzeme varsa hemen hazır!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 23:41:00 - 2023-09-23 23:43:50
Lokmalık irmik tatlısı: listesinde olmayanlara en kolay yapımı! 500 gram malzeme varsa hemen hazır!

Farklı, çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı. Farklı bir tatlı tarifi denemeye ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, lokmalık irmik tatlısını bir şans vermelisiniz. Hafif ve nefis tadıyla çayla eşlik edecek!

Lokmalık İrmik Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru İçin ;

3 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 limon kabuğu rendesi
2. 5 su bardağı irmik (500 gram)
2. 5 su bardağı un (500)
Şerbeti İçin ;

3 su bardağı şeker (600)
800 ml su
3-4 damla limon

Bulamak için yarım çay bardağı irmik
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lokmalık İrmik Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamuru için un hariç bütün malzemelerimizi katıp karıştırıyoruz.
Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve yoğuruyoruz portakal büyüklüğünde bezeler alıp oklava gibi uzunlamasına yuvarlıyoruz resimlerde detaylı olarak gösterdim.
Tezgahın üzerine irmiği döküyoruz yuvarladığımız hamurları irmiğe buluyoruz.
Birer parmak kalınlığında kesiyoruz ve hafif yağladığımız borcama diziyoruz.
175 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz ben tam 45 dakika pişirdim. çok iyi kızarması lazım şerbeti için suyumuzu ocağa koyup kaynama derecesine getiriyoruz.
Altını kapatıp şekerimizi ilave ediyoruz eriyene kadar karıştırıyoruz 1-2 damla limonsuyu sıkıyoruz.
Fırından çıkan tatlımıza hemen ılık olan şerbeti döküyoruz.
Servis tabağımıza alıp üzerini istediğimiz malzeme ile süslüyoruz ceviz fıstık Hindistan cevizi. Afiyet olsun

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