Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Kolay ezogelin çorbası | Sıcacık bir ezogelin çorbasına kim 'hayır' diyebilir ki! Peki, tam ölçülü lezzetli bir ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası yapılışı
En kolay ezogelin çorbası tarifi | Lokanta usulü bir ezogelin çorbası hazırlamak isteyenler doğru tarifi arıyor. İşte, içinizi ısıtacak şahane bir çorba tarifi.
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1,5 yemek kaşığı bulgur
- 1,5 yemek kaşığı pirinç
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates çorbası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım limon suyu
- Yarım limon suyu
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
- Sıvı yağ
Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Pirinç ve pirinci güzelce yıkayıp, 2 su bardağı suyla bir tencereye koyup haşlayın.
Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Bir tencereye yağ alıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Ardından salçayı ekleyip kavurun.
Tencereye sıcak su ekleyin.
Mercimek, pirinçleri, baharatları ilave edin.
Mercimek iyice eriyene kadar çorbayı 25-30 dakika kaynatın.
Çorbayı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.