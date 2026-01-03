Lodos çatı uçurdu! Sokak savaş alanına döndü

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da etkisini artıran şiddetli lodos, Gaziosmanpaşa’da dört katlı bir binanın çatısını uçurdu. Olayda bir kişi yaralandı, park halindeki bir araç hasar gördü.

Gaziosmanpaşa’da öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, tehlikeli anlara neden oldu. Olay, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1222. Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı yoldan geçen bir kişinin ayağının üzerine düşerken, çatıdan kopan küçük parçalar park halindeki araca da zarar verdi. Yaralı, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Mahalle sakini Erol Öztürk, "Aracı yaptırmak için emanet aldım. Geldim buraya çatı uçtu. Kim karşılayacak bunun masrafını? Bilmiyorum. Bir arkadaşın da ayağına düştü. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

