Loco moco tarifi! Dünya yöresel yemeklerinden Hawaii mutfağına özgü bir pilav: Kolay loco moco yemeği tarifi nasıl yapılır? Püf noktaları

Loco moco tarifi!

Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Köftesi için;

450 gr dana kıyma

½ su bardağı panko(ekmek kırıntısı)

½ kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı worcestershire sos

Tuz ve karabiber

Kahverengi (Gravy) Sos;

½ kuru soğan

6-7 adet kültür mantarı

1 ve ½ su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı worcestershire sos

1 çay kaşığı bal

Servis için;

Sahanda yumurta

Haşlanmış pirinç

Loco Moco Nasıl Yapılır?

Kıymanın içine ince ince kıyılmış soğan, sarımsak, panco, 1 yumurta, tuz, karabiber ve Worcestershire sosu eklenir. Harç her şey birbirine geçene kadar karıştırılır. Ocağa alınıp yağı eklenen tava ısıtıldıktan sonra hazırlanan kıymadan köfteler arkalı önlü hiç dokunulmadan üçer dakika pişirilir. Köftelerin piştiği tava kenara alınır ve yağında sos hazırlamak için bekletilir. Sosta kullanılacak mantarlar ince dilimler halinde doğranır. Tava tekrar ocağa alınır altı açılır ve üstüne tereyağı eklenir. Yağ eridikten sonra üstüne ince ince doğranan soğanlar atılır ve canlılığını yitirene kadar kavrulur. Soğanlar kahverengileştikten sonra üstüne mantarlar eklenir. Bu sırada tereyağının kalan yarısı da tavaya dahil edilir. Mantarlar kavrulunca tavaya un dahil edilir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Ardından et suyu eklenir ve un ile kaynaştırılır. Ardından soya sosu, Worcestershire sos ve ketçap eklenir. Kıvam alana kadar pişirilir. Sahanda bir yumurta pişirilir. Öncesinde pişirilen pilav tabağa alınır, üstüne kızartılan köfte koyulur. Daha sonrasında hazırlanan sostan üstüne eklenir. Son olarak sarısı pişmemiş sahanda yumurta sosun üstüne tabağa koyulur. Süslemek için üstüne taze soğan eklenebilir.

Loco Moco Püf Noktaları Nelerdir?

En önemli püf noktası: Orijinal versiyonundaki gibi olması adına pirincin yapışkan pirinç olması önemlidir.

Yumurtanın sarısının pişmemesi ve tabağa koyarken dağılmayacak kıvamda olması önemlidir.

Sosun içine koyulan unun kokusunun çıkartılması önemlidir.

Loco Moco Kaç Kalori

Bir porsiyon loco moco toplam 1114 kaloridir. İçinde toplam 22 gram yağ, 157 gram karbonhidrat, 62 gram protein bulunmaktadır.

Loco Moco Yanında Ne Yenir?

Her şeyin bir arada yendiği loco moco yemeğinin yanında soğuk meşrubatlar, ayran, yoğurt, taze yeşillikli bir salata, sumak salatası tercih edebilirsiniz.