LİYDER Başkanı Erkan Doğan: İş dünyası olarak acil destek paketi bekliyoruz

Alınan tedbirlere yeterince uyulmaması nedeniyle ülkemizin hala salgın tehdidini en derinden hisseden ülkelerin arasında bulunduğunu vurgulayan Erkan Doğan iş dünyası olarak beklentilerini şöyle sıraladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili bakanlarımızdan iş dünyası olarak acil destek ve yardım paketleri beklemekteyiz. Maliyet kalemlerinin azaltılmasını beklemekteyiz. Vergi yükünün azaltılması, sigorta ve yüksek faiz oranlarının aşağı çekilmesi, salgın sonuna kadar dondurulması, iş yerinde çalışan işçilerin sigortalarının devletimiz tarafından karşılanması, kısa çalışma ödeneğinin daha da yaygınlaştırılması, kamu harcamalarının ciddi manada kısıtlanması, makam araçlarının bu dönemde zorunlu haller dışında kullanılmamasını talep ediyoruz. İş dünyamızın bankaların yüksek faiz cenderesinden kurtarılması, alacak takiplerinin, hacizlerin durdurulması, banka alacaklarının dondurulup bankaların da bu sıkıntılı süreçte taşın altına ellerini koymaları gerekmektedir. Tüm yükün devletimizin omuzlarına yüklenmesi doğru değildir. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza da bu süreçte ayırt etmeden devletin tüm imkanları seferber edilmeli ve sağlık çalışanlarımızın moralleri yüksek tutulmalıdır”

“İş dünyası olarak daha çok üreteceğiz daha çok ihracat yapacağız”

“Her şeyi devletten beklemeyelim, bizlerin de yapacakları var” diyen Doğan şöyle devam etti: “Bizler de iş dünyası olarak bu zor günleri atlatabilmek için daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız, ithalatlarımızı yerli üretimle ikame edip döviz çıktısını minimum seviyeye indireceğiz. Mübarek Ramazan ayında birliğin dayanışmanın zirvede olduğu manevi atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle Ramazan ayından başlayarak israfın önüne geçmeliyiz. En yakınlarımızdaki komşularımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalıyız. Bu zor dönemi aşabilmek için imkanı olanlar olmayanların elinden tutmalı, hep birlikte toplum olarak refaha kavuşabilmeliyiz. Kısacası önce bireyler olarak kanun ve kurallara tam uyup bu salgın belasından kurtulmaya çalışmalıyız. Gerek kamu gerek özel sektör, gerek bankalar fedakârlık yapacak, hep birlikte bu musibetten kurtulacağız. Millet olarak yeniden güzel günlere kavuşacağız”