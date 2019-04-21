Liverpool'dan üst üste 6. galibiyet
- Premier Lig'de Cardiff City'yi deplasmanda 2-0 yenen Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi21 Nisan 2019 Pazar 20:09
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yendi.
Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool ile ligde kalma mücadelesi veren Cardiff City karşılaştı.
Liverpool, 57. dakikada Georginio Wijnaldum ve 81. dakikada penaltıdan James Milner'ın golleriyle 2-0 kazandı.
Üst üste 6. galibiyetini alarak 88 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi. Brighton & Hove Albion'ın üç puan gerisinde düşme hattında bulunan Cardiff City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, evinde Crystal Palace'a 3-2 mağlup oldu. Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada Christian Benteke, 61. dakikada Wilfried Zaha, 69. dakikada James McArthur, Arsenal'ın gollerini 47. dakikada Mesut Özil ve 77. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı. Bu galibiyetle Crystal Palace, 42 puanla 12. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan Arsenal ise 66 puanla 4. sırada yer aldı.
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