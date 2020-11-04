Liverpool'dan İtalyanlara futbol dersi
Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 5-0'la ezip geçti.
İtalyan ekibi Atalanta ile İngiliz temsilcisi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. hafta maçında karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia'da oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.
Liverpool'a zaferi getiren golleri 16, 33 ve 54. dakikada Diogo Jota, 47. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Jota acımıyor
Jürgen Klopp'un 45 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Portekizli Diogo Jota, son 4 resmi maçta 6 gol attı.
Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Liverpool, Atalanta'yı İngiltere'de karşılaşacak.