  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savunma sanayii devi CANİK'ten Fransa'da tarihi adım! 'Kurduk' diyerek dünyaya ilan ettiler

Sinagog tünelleri neden hasıraltı edildi? Yahudilerin 'kan ritüeli' nedir? Çocuk kurban etme vahşetinin kökenleri

Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müthiş vaat

Cem Küçük’ten Türkiye’yi sarsacak ifşaat! Bütün maskeleri tek tek böyle indirdi! Tüm ülke bunu konuşuyor

Dünyanın en büyük markalarına üretim yapıyordu! Türkiye’nin 65 yıllık dev firması battı! “Necmettin Erbakan” detayı dikkat çekti

Altında rekor yükselişin ardından artık...

Zafer Partisi’nden herkesi şaşırtan “Cumhur İttifakı” kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! AK Parti ve MHP lehine çekildiler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'
Spor Liverpool’a Salah müjdesi
Spor

Liverpool’a Salah müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:23:00 -
Liverpool’a Salah müjdesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Premier Lig ekibi Liverpool’a Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’tan sevindirici haber geldi. Yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte antrenmana katılan Salah'ın, hafta sonu liderlik mücadelesinde konuk edeceği Manchester City mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Salah bu sezon Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyemedi.

31 yaşındaki futbolcu Kırmızılılarla son olarak Premier Lig'in 25. haftasında oynanan Brentford karşısında sahaya çıkarken, ikinci yarıda dahil olduğu müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı
Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı

Spor

Mohamed Salah'tan Gazze için videolu yardım çağrısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki! Bu sözlerle çağrıda bulundu...
Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki! Bu sözlerle çağrıda bulundu...

Gündem

Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki! Bu sözlerle çağrıda bulundu...

Salah'tan beklenen ama geç gelen Filistin çağrısı! Dünya liderlerine seslendi...
Salah'tan beklenen ama geç gelen Filistin çağrısı! Dünya liderlerine seslendi...

Spor

Salah'tan beklenen ama geç gelen Filistin çağrısı! Dünya liderlerine seslendi...

Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına
Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten “Gazze” paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Spor

Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten “Gazze” paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Salah tarihe geçti: Mest etti: Mısırlı rüzgarı yine başladı! 2024'ün süper maçı...
Salah tarihe geçti: Mest etti: Mısırlı rüzgarı yine başladı! 2024'ün süper maçı...

Spor

Salah tarihe geçti: Mest etti: Mısırlı rüzgarı yine başladı! 2024'ün süper maçı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23