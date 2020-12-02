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Spor Liverpool tur biletini aldı
Spor

Liverpool tur biletini aldı

Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında sahasında Ajax'ı 1-0 yenerek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 02:29:00 -
Liverpool tur biletini aldı

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Liverpool, sahasında Hollanda devi Ajax'ı konuk etti. Anfield'da oynanan maçı 1-0 kazanan Liverpool adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Curtis Jones kaydederken Liverpool Atalanta'nın da Midtjylland ile berabere kalmasıyla üst tura çıkmayı son maça çıkmadan lider olarak garantiledi.

Bu sonucun ardından Liverpool 12 puana yükselirken Ajax ise 7 puana kaldı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

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