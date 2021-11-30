  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Liverpool resmen açıkladı!
Spor

Liverpool resmen açıkladı!

Liverpool, Galatasaray'ın eski kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:59:00 -
Liverpool resmen açıkladı!

İngiltere'nin en çok bilinen takımlarından Liverpool, Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i resmen açıkladı.

Galatasaray'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan tecrübeli isim, milli takımdaki görevine de devam edecek.

Taffarel'in Liverpool'a katılması ile ilgili yorumda bulunan menajer Jürgen Kloop, "Aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bizim oyunumuz ve farklı bakış açışına sahip olmak istiyoruz. Ali (Alisson Becker) ile konuştum. Çünkü dünyanın en iyi 2 kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!
Teknoloji

Türk SİHA'larının iletişimine milli dokunuş!

Türk SİHA'larının en kritik parçalarından biri olan anten sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretildi. "Söz konusu antenleri hali hazırda ..
İki dünya devi anlaştı! Çip krizinde flaş gelişme
Otomotiv

İki dünya devi anlaştı! Çip krizinde flaş gelişme

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizinde flaş bir gelişme yaşandı. Samsung'la Volkswagen arasında çip anlaşması yapıldı.
Asgari ücret 2022 yarın belli olacak mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 yarın belli olacak mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? 2022 yılına kısa bir zaman kala vatandaşlar asgari ücretin ne zaman açıklanacağı araşt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay