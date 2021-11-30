Liverpool resmen açıkladı!

İngiltere'nin en çok bilinen takımlarından Liverpool, Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'i resmen açıkladı.

Galatasaray'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan tecrübeli isim, milli takımdaki görevine de devam edecek.

Taffarel'in Liverpool'a katılması ile ilgili yorumda bulunan menajer Jürgen Kloop, "Aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bizim oyunumuz ve farklı bakış açışına sahip olmak istiyoruz. Ali (Alisson Becker) ile konuştum. Çünkü dünyanın en iyi 2 kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık" dedi.