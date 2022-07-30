Liverpool-Manchester City maçı CANLI İZLE hangi kanalda?
İngiltere'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Manchester City ile FA Cup sahibi Liverpool, Community Shield finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Liverpool-Manchester City maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Liverpool-Manchester City maçı şifreli kanalda mı?
Community Shield finalinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Liverpool-Manchester City maçı CANLI İZLE hangi kanalda?
Liverpool-Manchester City 30 Temmuz Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.