  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Liverpool kupayı kaldırdı
Spor

Liverpool kupayı kaldırdı

İngiltere Community Shield kupasını Manchester City'yi 3-1 yenen Liverpool kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 22:24:00 -
Liverpool kupayı kaldırdı

İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Liverpool, Leicester kentindeki King Power Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi.

Rakibini Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah ve yeni transferi Darwin Nunez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Liverpool, kupayı 16. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golünü Julian Alvarez kaydetti.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un son golünü atan Nunez ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23