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Spor Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı
Spor

Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:36:11 -
Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Liverpool, Anfield Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

West Ham United, Pablo Fornals'ın 10. dakikada ağları sarsmasıyla öne geçmesine rağmen Liverpool, Muhammed Salah'ın 42. dakikada penaltıdan ve Diogo Jota'nın 85. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. West Ham United ise 8 puanda kaldı.

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