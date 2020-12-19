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Spor Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi
Spor

Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti - Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:36:41 -
Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi.

Premier Lig'in 14. haftasında son şampiyon Liverpool, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Liverpool, 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44 ve 68. dakikalarda Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81 ve 84. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle 7-0 galip geldi.

Puanını 31 yapan Liverpool'un liderlikte yer aldığı ligde Crystal Palace, 18 puanda kaldı.

Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü.



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