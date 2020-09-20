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Siyaset Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery'den Türkiye'ye övgü
Siyaset

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery'den Türkiye'ye övgü

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, tatil için geldiği Muğla'da, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tedbirlerinden övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:02:00 -
Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery'den Türkiye'ye övgü

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, bu yaz tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesini seçti. Tatilinin son günü, Anadolu Ajansı’na demeç veren Rothery, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerden övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunun altını çizen Liverpool Belediye Başkanı Rothery, bu yüzden çok sayıda İngiliz’in Türkiye’de yaşamayı seçtiğini söyledi.

Türkiye’nin önde gelen turizm beldelerinden Fethiye ve Ölüdeniz’den tekneyle açılmanın harika bir duygu olduğunu belirten Başkan Rothery, adaların güzelliğinden etkilendiği ve denizlerin berraklığını sevdiğini anlattı.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Rothery, hijyen kurallarının tam uygulanması, vatandaşların maske takması, mekanlarda temizlik önlemlerinin alınmasının etkileyici olduğunu söyldi. Aynı zamanda Rothery, Türkiye genelinde uygulanan kuralların sahillerde de uygulanmasını övdü. Liverpool Belediye Başkanı, “Türk insanının sıcakkanlılığını çok seviyorum. Türkiye'den ülkeme mutlu dönüyorum” diye konuştu.

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