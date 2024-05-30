Listede Türkiye de var! Almanya'dan dev işçi alımı

Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), yeterli sayıda makinist ve ulaşım uzmanı olmadan hedeflenen ulaşım dönüşümünü gerçekleştiremeyeceği için yurtdışından eleman alımına yöneldi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; DB, 2019 yılı sonunda yurtdışından işçi alımı için özel bir bölüm kurdu.

Son üç yılda yurtdışından yapılan hedefli işe alımlar sonucu 700'e yakın uzman ile sözleşme imzalandı. Bu bağlamda ağırlıklı olarak Tunus ve Mısır'dan makinistler, Türkiye'den ise elektronikçiler Deutsche Bahn bünyesine katıldı.

30 bin kişiye istihdam planı

Deutsche Bahn, bu yıl yaklaşık 30 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene'ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste gereksinim var. Ancak mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Wagner, sadece 2023 yılında, 2024'te işe başlamak üzere yurtdışından 350'den fazla uzman elemanın işe alındığını ifade etti.

Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor.

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Ulaşım sektöründe iş gücü açığı büyüyor

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Yetenek Merkezi (Kofa) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da ulaşım mesleklerindeki nitelikli iş gücü açığının giderek arttığını gösterdi.

Alman Ulaşım Şirketleri Birliği de otobüs ve tramvay sürücülerine olan acil ihtiyaca sürekli dikkat çekiyor. Birlik, söz konusu alanlardaki sürücü açığı nedeniyle Berlin'de otobüs seferlerinin azaltılmasına yol açtığını bildirdi.

DB'den yapılan açıklamada son olarak 13 Mısırlı makinistin gelecek Haziran ayında DB Regio Bayern'de çalışmaya başlayacağı bildirildi. Mısırlı makinistler, Kahire ve Münih'te dil kursları ve mesleki eğitimler aldı.

Devlet iştirakli DB, Almanya'da iş güvencesinin yüksek olduğu güvenilir işverenler arasında yer alıyor.