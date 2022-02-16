Liselilerin kavgasında arkadaşları öyle bir şey yaptı ki...
Antalya'da iki liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek tezahürat yaptı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti
Antalya'nın Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde okul çıkışı iki liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı.
Arkadaşları tezahürat yaptı: Vur vur
Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti. Liselilerin 'Uff helalsin', 'Vur vur', 'Vur lan Efe' sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.