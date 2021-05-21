Liseliler dikkat bugün son gün

Yeni Akit ANKARA

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze sınava katılmak istemeyen liselilerin dilekçe süresi bugün doluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze sınavlarla ilgili bir dizi karar almıştı. Uzaktan eğitim önceki gün başlayınca öğrencilerden gelen sorularla birlikte, bu konuda kafaların karışık olduğu görüldü. 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlanırken, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları yapılamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere, sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuldu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç bugün okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.