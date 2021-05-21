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Eğitim Liseliler dikkat bugün son gün
Eğitim

Liseliler dikkat bugün son gün

Liselerde, yüz yüze sınava girmek istemeyen öğrencilerin 21 Mayıs’a kadar okullara velileri tarafından imzalanan dilekçeleri vermesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 02:13:00 -
Liseliler dikkat bugün son gün

 Yeni Akit  ANKARA 

 Koronavirüs nedeniyle yüz yüze sınava katılmak istemeyen liselilerin dilekçe süresi bugün doluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze sınavlarla ilgili bir dizi karar almıştı. Uzaktan eğitim önceki gün başlayınca öğrencilerden gelen sorularla birlikte, bu konuda kafaların karışık olduğu görüldü. 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlanırken, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları yapılamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere, sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuldu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç bugün okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

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