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Eğitim Liseli öğrencilerin ürettiği günlük 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine gönderiliyor
Eğitim

Liseli öğrencilerin ürettiği günlük 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine gönderiliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde üretilen günlük 1,6 milyon ekmeğin deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 15:17:00 - 2023-02-13 15:20:51

Liseli öğrencilerin ürettiği günlük 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine gönderiliyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde üretilen günlük 1,6 milyon ekmeğin deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ilk anından itibaren okullarımızdaki fırınlarımızda ekmek üreterek 10 ilimize gönderiyoruz. Bugün 1,6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Hep birlikte Türkiye" (İLKHA)

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