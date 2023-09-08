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Gündem Liselerde yeni dönem: 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak
Gündem

Liselerde yeni dönem: 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak

Yeniakit Publisher
2023-09-08 11:05:00 -
Liselerde yeni dönem: 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Liselerde yeni dönem başlıyor. Yürürlük Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylelikle alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

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Yorumlar

çifti bir yerde bir normal lise bir de kurs lisesi var aynı anda tüm çocuklara

türkiye’de lise eğitimi bile yapılamıyor henüz! yapılıyor diyene sorarım, sokak aralarına açılan bunca paralel lise (kurs) niye o zaman? 15 temmuzda kapatılan tüm kurslar (sahtekar yapay liseler) şimdi yine pıtrak tarlası gibi patırdadı heryere yeniden! ve öyle anlaşılıyor ki bu lise işi olmayacak bundan sonra da artık bu ülkede..
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