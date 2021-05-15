Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, pazartesi yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak. Liselerde pandemi nedeniyle ara verilen eğitimde bu yıl sınıfta kalma olup olmadığı merak ediliyor. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı köşe yazısında yüz yüze sınavlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Peki, Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?
Liselerde uzaktan eğitime 17 Mayıs'tab itibaren devam edilecek. Öğrenciler bu yıl sınıfta kalma olup olmadığını merak ediyor. İşte Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı'ya göre sorunun yanıtı...
Liselerde sınıfta kalma var mı?
Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik yok. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecek. Buna göre başarısız olanlar sınıfta kalabilir.