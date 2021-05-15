Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

Liselerde uzaktan eğitime 17 Mayıs'tab itibaren devam edilecek. Öğrenciler bu yıl sınıfta kalma olup olmadığını merak ediyor. İşte Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı'ya göre sorunun yanıtı...

Liselerde sınıfta kalma var mı?

Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik yok. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecek. Buna göre başarısız olanlar sınıfta kalabilir.