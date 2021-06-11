Koronavirüs salgınıyla milyonlarca öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim alışkanlığı yerleşti. Uzun zamandır okullarından ayrı kalan liseliler, sınıf geçme notlarının neye göre belirleneceğini merak ediyor. Liselerde sınıf geçme nasıl olacak?

Liselerde karne notları nasıl belirlenecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış haftalık ders çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.