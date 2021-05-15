Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı düzenlemeye göre liselerde 12.sınıflar dışında eğitim gören öğrencilerin istedikleri takdirde okullarında ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlara girmenin zorunlu olup olmadığı merak kazandı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı'ya göre sorunun yanıtı...

Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?

İkinci dönemde normal süresi içerisinde yapılamayan sınavlara tercihleri doğrultusunda girebilecekler ve ders seçme hakkı söz konusu olmayacak. Örneğin bir okulda ikinci döneme ilişkin 5 dersten sınav yapılmış ve diğer sınavlar yaşanan süreç nedeniyle yapılamamış ise eğitim kurumu yapılamayan sınavlar üzerinden yeni bir sınav programı uygulayacak. Yapılacak sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemezler ancak sınavlara girmeden önce dilekçe vererek birinci dönem notlarıyla değerlendirilmek isteyebilirler.