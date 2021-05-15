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Eğitim Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?
Eğitim

Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla liselerde ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili olarak yeni düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Bakanlık son yaptığı düzenleme ile özellikle derslere giremeyen öğrencilerin mağdur olmasını engellemek için bir takım kararlar aldı. Peki, ikinci dönem sınavları nasıl yapılacak? Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:44:00 -
Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı düzenlemeye göre liselerde 12.sınıflar dışında eğitim gören öğrencilerin istedikleri takdirde okullarında ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlara girmenin zorunlu olup olmadığı merak kazandı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı'ya göre sorunun yanıtı...

Liselerde ikinci dönem sınavları zorunlu mu?

İkinci dönemde normal süresi içerisinde yapılamayan sınavlara tercihleri doğrultusunda girebilecekler ve ders seçme hakkı söz konusu olmayacak. Örneğin bir okulda ikinci döneme ilişkin 5 dersten sınav yapılmış ve diğer sınavlar yaşanan süreç nedeniyle yapılamamış ise eğitim kurumu yapılamayan sınavlar üzerinden yeni bir sınav programı uygulayacak. Yapılacak sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemezler ancak sınavlara girmeden önce dilekçe vererek birinci dönem notlarıyla değerlendirilmek isteyebilirler.

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Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

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Liselerde sınıfta kalma var mı? Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?

 

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